De acordo com os resultados oficiais, divulgados pela Autoridade Eleitoral Permanente, quando estavam contabilizados 98,16% dos votos, George Simion vencia as eleições, com 40,26% dos votos, representando mais de 3,6 milhões de votos.

O presidente da câmara de Bucareste, o independente Nicusor Dan, era o segundo mais votado, com 20,72% (1,8 milhão de votos), após ultrapassar Crin Antonescu (20,55%), candidato apoiado pela coligação governamental.

