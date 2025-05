O alerta para o incêndio, sem registo de vítimas, foi dado cerca das 17:30 e às 19:45 os meios no local foram desmobilizados estando o incêndio resolvido, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O edifício, na Avenida Menéres, no centro de Matosinhos (distrito do Porto), estava devoluto e tinha ali funcionado um antigo supermercado.

O incêndio mobilizou meios dos bombeiros de quatro corporações: Leixões, Leça do Balio, Matosinhos Leça e São Mamede de Infesta.

