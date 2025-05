"A indústria cinematográfica norte-americana está a morrer muito rapidamente (...) Hollywood e muitas outras partes dos Estados Unidos estão devastadas", escreveu Trump no domingo na rede social Truth Social.

"Outros países estão a oferecer todo o tipo de incentivos para atrair os nossos cineastas e estúdios para longe dos Estados Unidos", acrescentou.

Trump disse que este é um "esforço concertado de outras nações" que representa "uma ameaça para a segurança nacional" norte-americana.

Até à data, não foram avançados detalhes sobre as condições de aplicação de sobretaxas sobre filmes produzidos no estrangeiro.

Este é o mais recente episódio na ofensiva comercial lançada pelo Presidente norte-americano contra os parceiros económicos dos Estados Unidos.

A China, contra a qual Donald Trump dirige uma grande parte das flechas, anunciou no início de abril que vai reduzir "de forma moderada" o número de filmes dos Estados Unidos exibidos oficialmente em território chinês, como uma das respostas às tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos do país asiático.

Pequim utiliza um sistema de quotas para limitar o número de filmes estrangeiros exibidos oficialmente nas salas de cinema. Uma redução do acesso a este mercado, o segundo maior do mundo a seguir aos Estados Unidos para o cinema, pode afetar as receitas dos estúdios de Hollywood.

