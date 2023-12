"A Sport TV vai garantir que os 51 jogos da competição serão levados aos portugueses de forma inovadora, tendo já assegurada a criação de um canal dedicado exclusivamente ao europeu durante um mês com jogos ao longo do dia e um programa diário de análise", refere a empresa em comunicado.

Além disso, prossegue, "será feito, igualmente, um acompanhamento diário de todas as seleções, bem como a preparação da própria competição, com principal foco para a seleção portuguesa" e "terá também uma equipa de reportagem no terreno com quatro jornalistas (além da equipa técnica), presentes ao longo de toda a competição, garantindo, assim, uma cobertura noticiosa exaustiva".

"Queremos levar como sempre, às casas dos portugueses, todas as emoções do europeu, e colocar todo o país a apoiar e a vibrar com as conquistas da nossa seleção", afirma Nuno Ferreira Pires, presidente executivo (CEO) da Sport TV, citado no comunicado.

São "mais de 1.000 horas de emissão ao longo das quais a Sport TV será uma vez mais a casa do europeu, reflexo da duradoura relação que tem com a UEFA, e promovendo o melhor que o futebol tem para oferecer com o principal campeonato de futebol entre seleções dos países da UEFA", acrescenta o gestor.

A Sport TV estará "100% dedicada ao UEFA Euro 2024, para acompanhar diariamente, não só a Seleção Nacional, mas também todas as seleções presentes na competição", remata.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho do próximo ano.

