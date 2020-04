Sonaecom reconduz administração de Ângelo Paupério e Cláudia Azevedo

Os acionistas da Sonaecom reconduziram hoje a administração de Ângelo Paupério e Claúdia Azevedo para o quadriénio 2020-2023, de acordo com um comunicado publicado no 'site' da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).