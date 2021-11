"Nós pescadores queremos pescar um bocadinho mais, para não pôr em causa, sequer, a rentabilidade e os preços que conseguimos este ano. Há que manter a regularidade por um bocadinho mais de tempo", disse aos jornalistas António Lé.

Em declarações no final da cerimónia de encerramento da safra da sardinha, que decorreu na Câmara Municipal da Figueira da Foz, o armador frisou que "o grande objetivo, sem dúvida" para 2022 "é alargar o tempo de trabalho".

"O segundo, temos números em que a ciência aponta e incentiva que se capture mais, a favor do equilíbrio, também, dos recursos. Neste momento, Portugal sofre um grande problema: é que a abundância dos recursos biqueirão, sardinha, carapau e cavala é de tal forma grande, que corremos o risco de o peixe morrer à fome", assinalou António Lé.

"Há tanto peixe, tanto peixe [no mar], que não há alimento para tanta gente. Ou seja, neste momento há que retirar para restabelecer o equilíbrio dos recursos", assinalou o armador, que até recentemente era presidente da cooperativa de produtores Centro Litoral, cargo agora ocupado pelo seu filho, Nuno Lé.

Questionado pela agência Lusa sobre se o período de safra de seis meses e meio observado este ano, entre meados de maio e final de novembro, poderá aumentar em 2022 para os sete ou oito meses, António Lé respondeu: "pode passar para os dez".

"Fazer como se fez este ano e, tomando como boa nota os resultados que tivemos, prolongando no tempo", explicou o armador, acrescentando que se trata de pescar mais sardinha "quando ela tem valor" e "pescar menos quando ela tem menos valor, para manter o mesmo nível de rendimento".

Ouvido pela Lusa, à margem da sessão, o ministro do Mar, Ricardo Serrão dos Santos, não quis adiantar "previsões" sobre as capturas e tempo de safra do setor em 2022, antes de serem conhecidas as recomendações científicas que serão emitidas pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar em 18 de dezembro.

"Mas ponho a hipótese, e trabalhamos com a hipótese, de que as oportunidades de pesca vão-se manter ou aumentar", disse.

Já na sua intervenção na sessão de hoje, Ricardo Serrão dos Santos afirmou que as expectativas "são positivas" e que da nova recomendação do Conselho Internacional para a Exploração do Mar "resultará a definição dos cenários sobre as possibilidades de captura em 2022".

Dirigindo-se aos pescadores e armadores presentes, o ministro sublinhou "as diversas visitas" que fez às comunidades piscatórias ao longo do país, "muitas delas relacionadas com a pesca da sardinha", que o fizeram "prosperar" enquanto governante.

"Estas visitas também me educaram, também me deram ideias. Estes contactos com o setor da pesca do cerco fizeram-me prosperar como ministro do Mar, aprender convosco", assinalou.

O ministro do Mar deixou ainda "apreço e gratidão" ao setor das pescas "por ter respondido de forma tão eficaz e dedicada à enorme crise causada pela pandemia de covid-19".

"O peixe nunca faltou nas mesas dos portugueses, porque o setor nunca deixou de garantir o abastecimento de pescado nos nossos mercados", frisou Ricardo Serrão dos Santos.

