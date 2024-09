De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário, a estabilidade do sentimento económico na UE resultou da melhoria da confiança na construção e entre os consumidores, compensada por uma diminuição da confiança da indústria.

A confiança dos empresários nos setores dos serviços e comércio de retalho manteve-se inalterada entre agosto e setembro.

Considerando as cinco maiores economias da UE, o indicador do sentimento económico piorou em França (-1,4 pontos), na Alemanha (-1,2) e melhorou na Polónia (2,0), em Espanha (1,9), Itália (1,2) e nos Países Baixos (0,5 pontos).

O indicador de expectativas de emprego teve ligeiras subidas de 0,3 pontos para 100,0, a média de longo prazo, no conjunto dos Estados-membros e 0,1 pontos na área do euro para 99,5.

