Riade considera "categoricamente falsas" as acusações de Moscovo A Arábia Saudita considerou hoje "categoricamente falsas" as acusações de Moscovo sobre a recusa de Riade de prolongar o acordo entre os países da OPEP+ e o consequente colapso dos preços do petróleo. economia Lusa economia/riade-considera-categoricamente-falsas-as_5e8869c323994a197a29b19b





Estas declarações surgem a dois dias da reunião urgente do grupo constituído pela OPEP (Organização de Países Exportadores de Petróleo) e de 10 produtores de petróleo liderados pela Rússia, segundo maior produtor do mundo, para abordar a situação do mercado.

"O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, rejeita os comentários de sexta-feira do seu homólogo russo de que foi a Arábia Saudita que se recusou a prolongar o acordo da OPEP+, entre outras medidas tomadas pelo reino que afetaram negativamente o mercado de petróleo", refere o ministro saudita num comunicado divulgado no Twitter.