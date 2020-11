"A paradoxalmente benigna recessão do PIB, tendo em conta a pandemia de covid-19 e a insurgência em Cabo Delgado, podem ser principalmente atribuídas ao facto de o setor agrícola representar cerca de 23% do PIB e ter continuado resiliente apesar da descida das exportações", lê-se numa nota sobre a divulgação do andamento da economia no terceiro trimestre.

O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique anunciou esta semana que o produto interno bruto (PIB) caiu 1,1% de julho a setembro, abrandando a queda superior a 3% registada no segundo trimestre.