"Quando a Fly Modern Ark [FMA] chegou, a empresa era insolvente e, em menos de um mês, eles demonstraram que a empresa era solvente, poupando milhões de dólares (...). A segunda coisa que fizeram foi introduzir um voo que não existia há mais de 10 anos. O povo agora tem outras opções (...) e a LAM está a mostrar-se competitiva", respondeu à Lusa Mateus Magala, ministro dos Transportes e Comunicação, à margem das cerimónias oficiais do Dia da Paz em Moçambique.

O contrato entre a FMA e a LAM terminou em 12 de setembro e vigorava desde abril de 2023, quando a empresa sul-africana foi chamada para implementar uma estratégia de revitalização, após anos de problemas operacionais relacionados com uma frota reduzida e falta de investimentos, com registo de alguns incidentes, não fatais, associados por especialistas à ineficiente manutenção das aeronaves.

Para Magala, a restruturação pela FMA foi uma fase e, agora, com a entrada, em julho, de um novo presidente da companhia, Américo Muchanga, espera-se um novo capítulo para LAM, embora admita que há desafios que precisam de tempo para serem ultrapassados.

"Eu disse, no início, que a reforma bem disciplinada da LAM, para dar uma volta efetiva, levaria entre um e dois anos. Precisamos de continuar com a crença de que a nova administração vai tornar a empresa notável", frisou Magala.

Quando a FMA assumiu a gestão da companhia aérea estatal, reconheceu que a LAM tinha uma dívida estimada em cerca de 300 milhões de dólares (269 milhões de euros, no câmbio atual).

Durante o período de gestão da FMA, a empresa sul-africana também denunciou esquemas de desvio de dinheiro na LAM, com prejuízos de quase três milhões de euros, em lojas de venda de bilhetes, através de máquinas dos terminais de pagamento automático (TPA/POS) que não são da companhia.

O Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC) de Moçambique instaurou um processo para investigar alegados esquemas de corrupção na venda de bilhetes da transportadora aérea moçambicana e sobre a gestão da frota da companhia, tendo apreendido diversos materiais.

"Estamos a acompanhar [as investigações] e é um trabalho muito complexo. Mas acreditamos que a PGR vai contribuir para desvendar este mistério", acrescentou Magala.

A LAM opera 12 destinos no mercado doméstico, a nível regional voa regularmente para Joanesburgo, Dar Es Salaam, Harare, Lusaca e Cidade do Cabo, e Lisboa é o único destino intercontinental.

A LAM regressou aos voos para Lisboa em 12 de dezembro último, com um Boeing 777 de 302 lugares, resultante de uma parceria com a operadora portuguesa EuroAtlantic, ligando as duas capitais três vezes por semana.

Em 26 de agosto último, o novo presidente da empresa anunciou que a LAM faturou, no primeiro semestre deste ano, um total de 52 milhões de euros, prevendo adquirir mais quatro aeronaves ainda em 2024.

EAC // MLL

Lusa/Fim