De acordo com a informação do gabinete estatístico europeu, na União Europeia (UE) as receitas totais provenientes da cobrança de impostos e cotizações sociais tiveram um ligeiro recuo de 41,2% para 41,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

O rácio impostos/PIB variou muito, em 2019, entre os Estados-membros, com os maiores a serem apresentados por França (47,4%), Dinamarca (46,9%) e Bélgica (45,9%) e os menores na Irlanda (22,7%), Roménia (26,8%), Bulgária (30,3%), Lituânia (30,4%) e Letónia (31,3%).

Face a 2018, o rácio das receitas fiscais em função do PIB aumentou, em 2019, em 12 Estados-Membros e recuou noutros 13, com a maior subida percentual a ser registada no Chipre (de 33,5% para 35,6%) e a principal quebra na Bélgica (de 47,1% para 45,9%).

