Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram, seis desceram e uma ficou inalterada. A Galp liderou as descidas e recuou 2,07% para 8,90 euros.

A Novabase destacou-se nas subidas, ao ganhar 2,22% para 3,22 euros, um dia após apresentar resultados positivos.

A Novabase registou lucros de 4,8 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 193% em relação a igual período do ano, anunciou a tecnológica em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No resto da Europa, Madrid perdeu 1,70%, Londres 1,54%, Paris 1,43%, Milão 0,71% e Frankfurt 0,54%, com os mercados arrastados pela incerteza económica depois de ter sido divulgado que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro caiu 15% no segundo trimestre em relação ao período homólogo de 2019.

EO (ALYN/ANE) // EA

Lusa/Fim