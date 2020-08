Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, 13 desceram, quatro subiram e uma terminou inalterada.

A Mota-Engil registou uma valorização pouco comum de 32,32% para 1,92 euros depois de ter anunciado que está a negociar um acordo de parceria estratégica e investimento com a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC), que ficará com uma participação de 30% após um aumento de capital.

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao início da manhã, o grupo indicou que se encontra na fase final das negociações de um acordo de parceria estratégica e investimento "com um dos maiores grupos de infraestruturas do mundo, com uma atividade significativa a nível mundial", sem divulgar o nome.

Mas, pouco depois, acabou por comunicar "que a contraparte do acordo de parceria estratégica e investimento em fase final de negociações é a China Communications Construction Company, Ltd. (CCCC)".

A Mota-Engil fechou o primeiro semestre deste ano com um prejuízo de 5,04 milhões de euros, valor que compara com 8,13 milhões de euros de euros no período homólogo de 2019.

Nas descidas do PSI20, foi a EDP a destacar-se ao baixar 1,66% para 4,28 euros.

No resto da Europa, os mercados encerraram em baixa, com Milão a descer 1,44%, Londres 0,75%, Frankfurt 0,71%, Paris 0,64% e Madrid 0,45%.

EO (JNM/ICO) // EA

Lusa/Fim