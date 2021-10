Das 19 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 subiram, cinco desceram e uma ficou inalterada.

A Altri liderou as subidas (2,65% para 5,63 euros), seguida da Greenvolt, sua subsidiária para o setor das energias renováveis, (1,95% para 6,80 euros).

A EDP Renováveis e a EDP também se destacaram nos ganhos ao subirem 1,79% para 23,84 euros e a 1,42% para 4,93 euros, respetivamente.

As principais bolsas terminaram quase todas em alta, só Madrid fechou no 'vermelho' com uma descida de 0,42%. Paris avançou 0,71%, Frankfurt 0,46%, Londres 0,20% e Milão 0,18%.

