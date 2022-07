De acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, no primeiro semestre, o índice de produtibilidade hidroelétrica (das barragens) registou 0,34, abaixo da média histórica que é 1, devido à seca, tendo abastecido apenas 11% do consumo nacional, o de produtibilidade eólica 0,95 (25% do consumo) e o de produtibilidade solar 1,11 (5%).

Neste quadro, ganharam peso as centrais a gás natural, cuja produção correspondeu a 31% do consumo de eletricidade, que é o valor mais elevado registado até hoje para o primeiro semestre, enquanto os restantes 21% corresponderem ao saldo importador, que é também o valor mais elevado de sempre registado no sistema elétrico nacional, para este período do ano, segundo a empresa gestora da rede elétrica.

