Segundo o secretário-geral da UNTG, a greve decorrerá entre terça-feira e sábado de todas as semanas do mês de dezembro.

Questionado sobre a nota informativa do Governo guineense a dar conta das conclusões tomadas na última reunião negocial, que decorreu esta semana, o dirigente sindical disse que os representantes dos trabalhadores foram "perentórios".

"Deixámos claras quais as nossas exigências", disse.

Júlio Mendonça disse não ter conhecimento da nota informativa e que espera ser notificado com as decisões do Executivo para reunião a comissão negocial da UNTG.

"A UNTG espera a proposta do Governo e depois vamos reunir a comissão negocial", disse.

A central sindical tem convocado, desde dezembro de 2020, ondas de greves gerais na função pública.

Os trabalhadores exigem do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e o aumento do salário mínimo.

A paralisação tem afetado principalmente os setores da saúde e da educação.

O Governo guineense divulgou hoje à imprensa uma nota informativa com uma série de recomendações para tentar ultrapassar os obstáculos nas negociações com os sindicatos guineenses.

MSE // JH

Lusa/Fim