De acordo com o comunicado acerca da programação, hoje divulgado, o gnration vai ter em destaque no primeiro quadrimestre do ano a atuação do músico e compositor norte-americano Tashi Wada (filho do artista japonês Yoshi Wada, do grupo Fluxus), no dia 01 de março (repete, no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, no dia 05), com Julia Holter e Corey Fogel.

As presenças internacionais no gnration vão incluir os canadianos Big Brave, que vão atuar no dia 05 de abril, para apresentar o disco "A Chaos of Flowers".

No dia 12 desse mês, a sala bracarense recebe o trio FIRE!, composto por Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin, que vai apresentar o trabalho "Testament".

Programadas estão ainda as já anunciadas presenças de Ben Chasny e Norberto Lobo, no âmbito da série de concertos que vai assinalar o centenário do nascimento de Carlos Paredes, e a primeira exposição em Portugal de Kim Gordon, intitulada "Object of Projection".

Janeiro no gnration abre, no dia 11, com o espetáculo 30xN, que vai juntar o projeto @c, de Miguel Carvalho e Pedro Tudela, a Visiophone, de Rodrigo Carvalho.

No dia 18, é a vez de atuar a música canadiana Kara-Lis Coverdale, que já passou pelo Semibreve, enquanto, já em fevereiro, a programação acontece pela mão dos portugueses Francisco Fontes (dia 07) e da dupla Vera Mantero e Susana Santos Silva (dia 09).

No dia 22 de fevereiro, o gnration vai contar com o projeto GRIOT 3000, de Rodrigo Brandão com Dudù Kouate, Luís Vicente, Carla Santana, Thiago Costa e Braima Galissá.

Em março, aquele espaço vai acolher a estreia em palco do projeto Monstro, de Gonçalo Ferreira e Isaac Oliveira, no dia 08, seguindo-se, no dia 22, o concerto do contrabaixista Gonçalo Almeida com o percussionista Gustavo Costa e a trompetista Susana Santos Silva.

Já em abril, o músico Francisco Carneiro toca para o filme "Diário de uma Criada de Quarto", de Luis Buñuel, no dia 24, o mesmo dia em que é inaugurada a exposição "Cadernos de Montagem", de Ana Vieira, e apresentada a nova instalação de Tatiana Macedo.

