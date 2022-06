"É um momento histórico para a aviação em Cabo Verde porque é a primeira aeronave da Embraer certificada pelas autoridades nacionais e a primeira certificação de um novo aparelho em muito tempo. Demonstra o compromisso que temos com a operação em Cabo Verde, em que transportamos mais de 170.000 passageiros nos voos domésticos, no primeiro ano", anunciou, em comunicado enviado à Lusa, Nuno Pereira, presidente do conselho de administração do grupo de aviação, de origem angolana.

Neste primeiro ano, a BestFly refere que já investiu mais de 3,5 milhões de dólares (3,2 milhões euros) em Cabo Verde.

De acordo com a companhia, este novo E190 junta-se aos dois ATR 72-600 próprios com que a BestFly já operou "mais de 3.400 voos entre as ilhas cabo-verdianas desde maio de 2021".

A nova aeronave foi contratada em regime de 'leasing' no final de abril passado e a conclusão do processo de certificação pela Agência de Aviação Civil, com o apoio da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil (ANAC) e dos profissionais do grupo em Cabo Verde e Angola, "permite agora sua movimentação para o país".

Segundo Nuno Pereira, a futura operação da aeronave, a realizar a partir de Cabo Verde, "será uma grande novidade" a revelar na cerimónia de sábado, no evento em que a companhia pretende também assinalar o primeiro ano de operações no arquipélago.

"Demonstra a prioridade que damos à atividade em Cabo Verde e o objetivo de um crescimento sustentável, como aconteceu neste primeiro ano, em que apesar das dificuldades no setor da aviação em todo o mundo conseguimos ter resultados positivos", acrescentou.

O grupo BestFly iniciou a atividade em Cabo Verde, nos voos domésticos, em 17 de maio de 2021 e em julho do mesmo ano comprou a TICV, operador aéreo certificado pela AAC, prevendo "concentrar a atividade na marca única BestFly".

No evento anunciado pela companhia para sábado, 04 de junho, além da apresentação da nova aeronave, o grupo BestFly vai anunciar a sua estratégia da operação a médio prazo a partir de Cabo Verde, prevendo novas rotas internacionais e aeronaves.

O Estado de Cabo Verde detém 30% da operadora aérea TICV, estando os restantes 70% nas mãos da BestFly.

Perspetivando a chegada da nova aeronave, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse em Bissau, no início de maio, que brevemente a companhia aérea BestFly poderá começar a voar para a Guiné-Bissau, a partir da Praia, podendo também efetuar ligações para Portugal.

PVJ // VM

Lusa/Fim