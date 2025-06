"O nosso querido continente, África, berço da humanidade, encontra-se numa posição privilegiada para se tornar um ator-chave no hidrogénio verde, graças aos seus abundantes recursos renováveis", afirmou Ramaphosa na Cimeira Africana sobre Hidrogénio Verde, que se realiza na Cidade do Cabo (sudoeste da África do Sul).

"O hidrogénio verde é uma forma de combinar a riqueza mineral de África com a nossa dotação de energia renovável para descarbonizar as indústrias pesadas, criar emprego, estimular o investimento e impulsionar o crescimento inclusivo transfronteiriço", sublinhou o mandatário no primeiro dia do fórum, que termina sexta-feira.

O Presidente observou que a crescente procura mundial por hidrogénio limpo, à medida que os países descarbonizam as suas indústrias, transportes e sistemas energéticos, apresenta "oportunidades ilimitadas" para o continente.

O continente africano está a preparar-se para aproveitar este momento com iniciativas como a Aliança Africana para o Hidrogénio Verde, que reúne vários países como Egito, Quénia, Mauritânia, Marrocos, Namíbia e África do Sul.

"Foram anunciados mais de 52 projetos de hidrogénio verde em grande escala em todo o continente" destacou Ramaphosa, acrescentando que a Aliança pretende produzir "entre 30 e 60 milhões de toneladas de hidrogénio verde até 2050".

Em termos de postos de trabalho, estes projetos podem significar a criação, entre dois e quatro milhões de novos empregos nos Estados-membros da Aliança até 2050.

Para aproveitar as oportunidades, o líder sul-africano defendeu o estabelecimento de ambientes políticos e regulatórios adequados e o avanço no desenvolvimento de sistemas regionais de certificação, corredores de hidrogénio e plataformas de exportação de produtos verdes.

O hidrogénio verde refere-se à produção de hidrogénio gerada por energias renováveis de baixas emissões, como a solar e a eólica.

Esta tecnologia baseia-se na geração de hidrogénio --- um combustível universal --- através de um processo químico chamado eletrólise.

Este método utiliza a corrente elétrica para separar o hidrogénio do oxigénio existente na água, pelo que, se essa eletricidade for obtida a partir de fontes renováveis, produz-se energia sem emitir dióxido de carbono para a atmosfera.

