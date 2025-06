"Fomos testemunhas de um ataque selvagem e criminoso do regime sionista contra Teerão e outras cidades do país durante esta noite, que custou a vida a civis inocentes, incluindo mulheres e crianças, bem como a comandantes militares e cientistas nucleares", afirmou Masoud Pezeshkian, sem que as autoridades tenham dado, até ao momento, um balanço oficial das vítimas.

"Este ato bárbaro, que viola completamente todos os compromissos internacionais, revela a natureza criminosa do regime sionista, cuja existência se baseia na ocupação, na agressão e no assassinato de crianças", disse Pezeshkian.

Para o Presidente iraniano, estes bombardeamentos "demonstram ao mundo a verdade que o Irão defende há anos sobre a agressão e os crimes serem inerentes à natureza do regime sionista".

Salientou que "o povo e os funcionários iranianos não permanecerão em silêncio perante estes crimes" e acrescentou que "a resposta poderosa e legítima do Irão fará com que o inimigo se arrependa desta ação estúpida", de acordo com um comunicado publicado pelo seu gabinete na página oficial da Presidência na internet.

"Assim como a República Islâmica sempre envidou os máximos esforços para manter a paz na região e no mundo e demonstrou a sua disposição para o diálogo a fim de garantir ao mundo os seus esforços em busca da paz, ela agirá decididamente para responder à agressão e defender a integridade territorial da nação", destacou.

Por isso, pediu "ao orgulhoso povo do Irão" que "mantenha a unidade e a coesão" e que "não dê ouvidos a rumores e informações falsas, parte de uma guerra psicológica do inimigo", ao mesmo tempo em que destacou que o Governo iraniano "continuará a servir a nação com total empenho".

"O dia a dia continuará sem alterações", prometeu.

"Hoje, a nação iraniana precisa mais do que nunca de se manter unida com confiança, solidariedade e consenso. Com a ajuda de Deus Todo-Poderoso e um espírito nobre, responderá com sabedoria, firmeza e determinação ao crime brutal do regime ocupante, atualmente a entidade mais odiada pelo povo iraniano", concluiu.

Israel lançou durante a madrugada de hoje um "ataque preventivo" contra o Irão, bombardeamentos que mataram vários altos oficiais militares iranianos, bem como cientistas nucleares e outros civis.

