De acordo com um mensagem de correio electrónico, obtida pelo jornal e confirmada pelas autoridades norte-americanas na sexta-feira, o Governo ordenou ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) que suspenda as operações contra os setores agrícola e hoteleiro.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, confirmou em comunicado que "as instruções do Presidente" norte-americano, Donald Trump, serão seguidas e que o departamento continuará "a trabalhar para remover os piores criminosos estrangeiros ilegais das ruas dos Estados Unidos".

A decisão sugere que a campanha para tentar deportar imigrantes em grande escala está a prejudicar indústrias e grupos eleitorais cujo apoio Trump deseja manter antes das eleições intercalares de 2026.

As novas instruções foram transmitidas ao ICE num 'e-mail' enviado na quinta-feira, solicitando que "suspendam todas as investigações/operações de fiscalização em locais de trabalho agrícolas (incluindo aquacultura e matadouros), restaurantes e hotéis".

As novas diretrizes surgem após mais de uma semana de intensos protestos em Los Angeles (sudoeste) contra a política de imigração e depois de o próprio Trump ter admitido que as rusgas policiais parecem estar a afetar o setor agrícola.

Em estados como a Califórnia, onde as rusgas policiais se intensificaram, a agricultura depende quase exclusivamente de mão-de-obra imigrante.

Desde o regresso à Presidência, em janeiro, Trump implementou uma repressão agressiva da imigração, e o Governo reuniu-se recentemente com a liderança do ICE para ordenar a realização de três mil detenções por dia, uma ordem que parece estar na origem da intensificação das rusgas policiais.

Mais de duas mil manifestações foram convocadas para hoje nos 50 estados norte-americanos, em parte como forma de protesto contra as operações em Los Angeles, que tiveram eco em outras cidades, com centenas de detenções em todo o país.

