"Condeno os novos ataques e bombardeamentos de Putin a várias cidades ucranianas, especialmente a Kiev. Vemos que há novamente um ataque flagrante aos direitos humanos, que continua uma violação do direito internacional, da ordem mundial estabelecida, que tanto nos custou a construir as democracias atuais, pelas quais vale a pena continuar a lutar e a trabalhar juntos", declarou Meritxell Batet Lamaña, na sua intervenção de abertura do X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, que decorre em Braga.

Batet Lamaña destacou e enalteceu a "unidade" da UE, demonstrada na resposta dada a Vladimir Putin "pela invasão de um país soberano", a Ucrânia, acrescentando que "a União Europeia está a dar a resposta que as cidadãs e os cidadãos europeus esperavam", perante a guerra na Ucrânia.

"O nível de unidade demonstrado até agora só foi possível devido a uma reação rápida e eficaz por parte da União Europeia. Devemos continuar a trabalhar para manter essa unidade. Esse é um objetivo partilhado por Portugal e por Espanha, sem dúvida alguma", sublinhou a presidente do Congresso dos Deputados de Espanha.

A Rússia lançou hoje novos ataques contra alvos militares e instalações de energia na Ucrânia, um dia depois de ter efetuado bombardeamentos em grande escala em todo o país, anunciou o Ministério da Defesa russo.

Os bombardeamentos de segunda-feira, que afetaram mais de 300 povoações, provocaram 19 mortos e mais de uma centena de feridos, disseram as autoridades ucranianas.

Segundo Batet Lamaña, a Europa e o Mundo vivem um "momento global", enfrentando "desafios globais", nomeadamente face às ameaças, como o populismo.

"A resposta de todas as democracias tem de ser conjunta, temos de procurar essa cooperação entre os países democráticos para dar resposta às ameaças, não só da nossa economia, dos nossos direitos sociais conquistados, mas também dos nossos valores e da própria instituição democrática. Por isso, o combate a uma dessas ameaças, como é o populismo, deve ser dando a mão, unindo todos os democratas e procurando esse trabalho conjunto para sermos muito mais eficazes", defendeu a Meritxell Batet Lamaña, já em declarações aos jornalistas.

A presidente do Congresso dos Deputados de Espanha classificou o X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol como "crucial e estratégico", destacando a "unidade ibérica" que muito tem contribuído para a "unidade europeia".

O tema principal do X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol é a inovação e um dos assuntos que será debatido pelos parlamentares de ambos os países é a energia.

A gestão da água e o problema da seca, o desafio demográfico e o apoio necessário ao desenvolvimento dos territórios transfronteiriços, assim como a melhoria da conectividade entre os dois países, designadamente através da ferrovia, são outros dos assuntos que os parlamentares vão debater, indicou anteriormente o presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva.

O X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol decorre hoje nas instalações do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia e na Universidade do Minho, em Braga, com reuniões de trabalho das delegações parlamentares.

Pelas 17:00 está marcada a sessão de encerramento e a leitura da Declaração do Fórum Parlamentar Luso-Espanhol 2022.

