De acordo com uma nota do Ministério do Planeamento, Adesina visita Angola a convite do chefe de Estado angolano e tem marcado vários encontros com governantes angolanos, dos quais se destaca o ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano.

O programa prevê igualmente encontros com os ministros do Planeamento, Victor Hugo Guilherme, nas vestes de Governador de Angola Junto do BAD, e das Finanças, Vera Daves de Sousa, Governadora Suplente junto do BAD.

Adesina vai visitar a Escola 42, que pertence a uma rede de escolas de programação e tecnologia com sede em Paris, França, onde vai ter um encontro com os estudantes e jovens empreendedores.

A nota realça que o BAD, através do projeto Crescer, recentemente aprovado, além de outras componentes, vai financiar a implementação do TUMO em Angola, uma iniciativa educativa, que forma adolescentes e jovens entre os 12 e os 18 anos, com competências técnicas e tecnológicas avançadas em áreas relevantes na atualidade e no futuro.

Durante a visita, está prevista uma conferência de imprensa do líder deste banco multinacional de desenvolvimento, que este ano comemora 60 anos de atividade.

O BAD tem uma carteira de 12 projetos em Angola, nos setores das pescas, agricultura, ambiente, finanças, energia, águas, saneamento e capital humano no domínio da ciência e tecnologia.

Recentemente, o BAD manifestou abertura para o financiamento de projetos de promovam a mobilidade e integração regional através de estradas, ferrovias e energia.

NME // ANP

Lusa/Fim