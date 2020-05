A tabela é revista mensalmente pela ARME e, de acordo com a agência, citando dados publicados no Platts European Marketscan e LPGasWire, "os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em dólares por tonelada, "diminuíram significativamente durante o mês de abril (40,94%) relativamente ao mês de março".

"O que fez com que, no mercado interno, os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinha diminuíram 19,31%, 24,16% e 25,00%, respetivamente", lê-se no comunicado da ARME sobre os novos tarifários.

O gasóleo normal passou a ser vendido em Cabo Verde a um preço máximo de 62,70 escudos (56 cêntimos de euro) por litro, a gasolina a 79,80 escudos (71 cêntimos), o petróleo a 48,90 escudos (44 cêntimos), o gasóleo para eletricidade a 47,40 escudos (42 cêntimos), o gasóleo marinha a 39,30 escudos (35 cêntimos) e o gás butano entre 288 a 5.554 escudos (2,60 a 50 euros), respetivamente botijas de três a 55 quilogramas.

A ARME explica que comparativamente ao mês de maio de 2019, a variação média dos preços dos combustíveis em Cabo Verde "corresponde a uma diminuição de 39,71%", enquanto a variação média ao longo deste ano é de uma quebra de 26,43%.

"A evolução dos preços dos produtos petrolíferos no mercado internacional, aliada à depreciação do euro face ao dólar americano, determinaram os preços dos combustíveis no mercado nacional, ora fixados", conclui o comunicado da ARME, acrescentando que os novos valores do parâmetro CP (Custo de Aquisição do Produto) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados serão analisados até 31 de maio.

PVJ // MAG

Lusa/Fim