PR de Cabo Verde promulga no último dia novo estatuto dos guardas prisionais

O Presidente cabo-verdiano anunciou que promulgou na segunda-feira, último dia do prazo constitucional e após pareceres, o Estatuto do Pessoal da Segurança Prisional, contestado pelos guardas prisionais, alegando que não encontrou "razões ponderosas" no sentido contrário.