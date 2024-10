A mudança surge num momento em que se agravam as dificuldades económicas e a frustração com a administração do país mais populoso de África.

Tinubu nomeou novos ministros para a ajuda humanitária e a redução da pobreza, o comércio e o investimento, o trabalho e o desenvolvimento da pecuária, bem como ministros-adjuntos para os Negócios Estrangeiros, a Educação e a Habitação, segundo o comunicado.

Foram demitidos os ministros da Educação, do Turismo, da Condição Feminina e do Desenvolvimento da Juventude e o ministro-adjunto da Habitação.

Tinubu tomou posse no ano passado e introduziu reformas destinadas a reduzir as despesas públicas e a apoiar a diminuição dos investimentos estrangeiros.

Mas, mais de um ano depois, a taxa de inflação da Nigéria atingiu um máximo de 28 anos e a moeda, a naira, está em mínimos históricos em relação ao dólar.

A frustração com o elevado custo de vida originou vários protestos em massa nos últimos meses. Em agosto, pelo menos 20 pessoas foram mortas a tiro e centenas de outras foram detidas num protesto que exigia melhores oportunidades e empregos para os jovens.

Apesar de ser um dos principais produtores de petróleo bruto em África, a Nigéria continua a ser um dos países mais pobres do mundo. A corrupção crónica gera contrastes entre o estilo de vida dos funcionários públicos e o da população em geral, enquanto os profissionais de saúde fazem frequentemente greves para protestar contra os seus magros salários.

No ano passado, Tinubu aprovou despesas de milhões de dólares para o seu iate presidencial e veículos utilitários desportivos para a sua mulher e altos funcionários do Governo.

