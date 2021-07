"Os números do primeiro semestre de 2021 revelam a trajetória de crescimento que tem vindo a ser apresentada desde o final do ano anterior pelo Porto de Sines", realçou a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), antecipando "mais um ano positivo" para o porto alentejano.

De acordo com a APS, em comunicado, "no conjunto de todos os segmentos de carga, uma movimentação acumulada de 24 milhões de toneladas representa um crescimento homólogo de 23,8%" no primeiro semestre de 2021.

"Esta evolução positiva deve ser associada à flexibilidade e resiliência de toda a comunidade portuária de Sines que, em contexto pandémico, manteve as cadeias de abastecimento e continuou a responder às necessidades do mercado", destacou.

A contribuir para estes resultados estão os granéis líquidos, onde se inclui o crude, os refinados e o gás natural, que registaram "um crescimento de 28,6% face ao mesmo período do ano transato e acumulam 12,6 milhões de toneladas movimentadas, um acréscimo de 2,8 milhões de toneladas".

Neste segmento, "com especial destaque para as Ramas e Refinados", houve "um aumento de 27% nas importações de petróleo e de 16% na movimentação de produtos petrolíferos em comparação com período homólogo pré-pandemia", em 2019, indicou.

Para a infraestrutura portuária, este aumento revela "a notável recuperação económica do Porto de Sines" em resultado "do levantamento das restrições impostas pela situação da pandemia" de covid-19.

Já no segmento de carga geral, onde se incluem os contentores, o Porto de Sines registou "um crescimento homólogo de 21,2% e um total de 11,2 milhões de toneladas movimentadas" nos primeiros seis meses deste ano.

O movimento de contentores, "um dos principais segmentos de carga no Porto de Sines, continua a demonstrar a sua dinâmica e a consolidar a sua posição, atingindo um total de 904.910 TEU [contentores de 20 pés] movimentados e um crescimento de 22,5% face ao mesmo período do ano transato".

"Também no primeiro semestre do ano registou-se um acréscimo de 1% no número de escalas em Sines", num total de 988 navios, concluiu a APS.

