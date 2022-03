Na sua mensagem de felicitações, Li Keqiang disse que, nos últimos anos, devido aos "esforços conjuntos" de ambas as partes, a "cooperação pragmática" entre Portugal e a China em "vários domínios" alcançou novos resultados.

"Um novo capítulo foi escrito na amizade tradicional entre os dois países", afirmou Li, segundo a nota da embaixada.

O primeiro-ministro chinês apontou que, como "parceiros de confiança e membros responsáveis" da comunidade internacional, China e Portugal devem consolidar ainda mais a confiança mútua, expandir a cooperação, promover o desenvolvimento da parceria estratégica abrangente China - Portugal e China -- União Europeia, e contribuir ativamente para o bem-estar comum da China e Portugal.

O XXIII Governo Constitucional foi empossado, na quarta-feira, no Palácio Nacional da Ajuda.

Numa outra nota, o embaixador chinês em Lisboa, Zhao Bentang, disse que a China "espera trabalhar com o novo Governo português para consolidar ainda mais a confiança política mútua, enriquecer a parceria estratégica abrangente entre os dois países, fortalecer a cooperação mutuamente benéfica e impulsionar um novo e maior desenvolvimento das relações bilaterais".

As declarações foram proferidas durante um seminário virtual, intitulado "Plano de Recuperação de Portugal e Oportunidades de Negócio", para as empresas chinesas, que contou com a participação de representantes do Governo português, empresas e académicos dos dois países.

"Não só a China e Portugal têm conceitos de desenvolvimento altamente compatíveis, mas também enfrentam as tarefas comuns de combater a epidemia, estabilizar a economia, salvaguardar os meios de subsistência dos povos e transformar e melhorar a estrutura económica", disse Zhao Bentang.

