A nova descoberta de gás natural, no oceano Índico, localiza-se no Bloco 11B/12B, na bacia 'Outeniqua', que a petrolífera opera a 175 quilómetros de Mossel Bay, sudeste da África do Sul, referiu a empresa em comunicado.

"O poço Luiperd foi perfurado a uma profundidade total de cerca de 3.400 metros onde a Total encontrou 73 metros de gás líquido condensado em reservatórios do Cretáceo Inferior de boa qualidade", lê-se na nota divulgada no sítio oficial da Internet da empresa.