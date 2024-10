Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no final do debate parlamentar quinzenal e momentos antes de ser recebido em São Bento para tentar um acordo em torno da viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

Segundo o secretário-geral do PS, ao longo do debate, "o primeiro-ministro não revelou sentido de Estado, falou com uma sobranceria e uma arrogância que é inaceitável".

"Essa atitude não é de alguém que queira um entendimento com o PS. Se um primeiro-ministro quer um entendimento com o PS, tem que respeitar o PS", declarou o líder dos socialistas.

