Pedro Leitão deverá assumir hoje a presidência executiva do Banco Montepio O gestor Pedro Leitão deverá assumir hoje a presidência da Comissão Executiva do Montepio, com a nomeação em Conselho de Administração do banco, depois de ter sido adiada a reunião que deveria ter acontecido na terça-feira. economia Lusa economia/pedro-leitao-devera-assumir-hoje-a_5e17178922bb341c1a1f57ed





A reunião do Conselho de Administração para nomeação do novo presidente executivo deveria ter acontecido no dia 07, mas foi adiada devido à morte do familiar de um administrador, e remarcada para hoje.

Pedro Leitão assume a presidência executiva do Montepio quando passam quase dois anos desde a saída de Félix Morgado (março de 2018), um período marcado por instabilidade governativa no banco.