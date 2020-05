A medida foi aprovada esta tarde em Conselho de Ministros, no âmbito da nova fase de desconfinamento que se inicia na segunda-feira, no contexto da pandemia de covid-19.

Em comunicado, o Ministério da Economia avançou que, para reforçar a confiança no destino Portugal e nos seus recursos turísticos, o Turismo de Portugal atribui o selo "Clean & Safe", que abrange também estes espaços.

A este selo aderiram já mais de 4.000 empresas do setor turístico.

De acordo com a nota, os 162 parques de campismo e caravanismo registados no Turismo de Portugal podem requerer o selo 'online', através do Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos, tendo até ao momento aderido perto de 60.

A partir de hoje, como resultado de uma parceria entre o Turismo de Portugal e a Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, é lançada a plataforma para atribuição do selo a áreas de serviço de autocaravanas.

"Portugal é o melhor destino turístico do mundo e o campismo e autocaravanismo em Portugal só podem estar a esse nível. Estamos também a criar as melhores condições para que os autocaravanistas parqueiem de forma organizada e segura nos nossos parques de campismo e caravanismo e nas áreas de serviço de autocaravanas, que oferecem condições excelentes para os receber", referiu, citada na nota, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

O selo, que é 100% digital, gratuito e válido até 30 de abril de 2021, exige a implementação de um protocolo interno que, de acordo com as recomendações da Direção-Geral da Saúde, deve assegurar o distanciamento social e a higienização necessária para evitar riscos de contágio e garantir os procedimentos seguros para o funcionamento das atividades turísticas.

A segunda fase de desconfinamento começa na segunda-feira, mantendo-se o dever cívico recolhimento e com uma prorrogação do estado de calamidade.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros entretanto divulgado, foi aprovada "a resolução que prorroga a declaração de situação de calamidade até às 23:59 do próximo dia 31 de maio, dando continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril, sem colocar em causa a evolução da situação epidemiológica em Portugal".

RCP // ROC

Lusa/fim