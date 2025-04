De acordo com dados da Bloomberg recolhidos pela agência Efe, às 04:39, o ouro atingiu os 3.494,80 dólares, um novo recorde, depois de subir quase 2%.

Às 06:30, o ouro estava ligeiramente abaixo desse nível - subia 1,55% para 3.478,75 dólares.

O ouro bateu assim, esta madrugada, um novo máximo e ultrapassou os sucessivos recordes alcançados na segunda-feira, quando o metal amarelo negociou pela primeira vez na história por um valor superior a 3.400 dólares.

E isto num contexto de fraqueza do dólar, na sequência das críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, à Reserva Federal e da crise tarifária.

De acordo com o analista do Banco BiG, Joaquín Robles, as críticas de Trump ao presidente da Reserva Federal põem em causa a independência da Fed e abrem a possibilidade "de erodir" a confiança no dólar.

"Por isso, muitos investidores estão a começar a reduzir a exposição ao dólar e a refugiar-se noutros ativos, como o ouro ou o iene", explica Robles.

Nos últimos meses, o preço do ouro tem vindo a encadear sucessivos máximos históricos, num contexto de incerteza devido à guerra tarifária, aos riscos de recessão e às compras deste metal dourado por parte de alguns bancos centrais e países como a China.

