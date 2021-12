OMT pede "unidade" e "solidariedade" para enfrentar novas variantes da pandemia

A Organização Mundial do Turismo (OMT) apelou hoje à "unidade" e "solidariedade" para enfrentar as novas variantes da covid-19, uma vez que a introdução de novas restrições por parte de muitos países ameaça a recuperação do setor.