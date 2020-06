A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico é mais pessimista sobre a contração da economia espanhola do que a Comissão Europeia (-9,4%) ou o próprio Governo espanhol (-9,2%) e prevê que a queda pode chegar aos 14,4% do PIB no caso de uma segunda onda da pandemia, a pior queda de todos os países membros nesse cenário.

As previsões desta organização internacional aproximam-se mais das dos números publicados na segunda-feira pelo Banco de Espanha, que espera uma queda do PIB de 11,6%.

A OCDE prevê uma recessão mundial de 6% até 2020 se a pandemia de covid-19 "se mantiver sob controlo" e de 7,6% no caso de uma segunda vaga da doença.

A evolução para Espanha é idêntica àquela que a OCDE prevê para três outros países europeus de dimensão média que passaram por uma situação equivalente, com medidas rigorosas de contenção e durante um longo período de tempo: Itália (-11,3%), França (-11,4%) e Reino Unido (-11,5%).

O setor do turismo, que está totalmente paralisado há quase três meses, é particularmente importante em Espanha, Itália e França.

A OCDE é mais pessimista do que o Banco de Espanha quanto à capacidade de recuperação da economia espanhola em 2021, já que, em comparação com a recuperação de 9,1% prevista pelo Banco de Espanha, prevê um aumento de 7,5% no cenário mais favorável, e de 5% se a situação da pandemia voltar a piorar nos próximos meses.

Esta evolução teria um impacto direto no mercado de trabalho, com a taxa de desemprego a subir de 14,1% em 2019 para 19,2% em 2020, antes de iniciar uma ligeira descida no próximo ano, para 18,7%.

No seu pior cenário, o desemprego subiria 20,1% este ano, com um novo aumento no ano seguinte (para 21,9%).

A Espanha é o principal parceiro económico de Portugal e um mercado prioritário para a internacionalização da economia portuguesa, sendo o primeiro cliente (mais de 20% do total das exportações portuguesas) e o primeiro fornecedor (mais de 30%).

A OCDE é uma organização intergovernamental com 38 países membros, entre os quais Portugal, fundada em 1961 para estimular o progresso económico e o comércio mundial.

