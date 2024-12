"Parabéns, @vonderleyen pela histórica conclusão das negociações do Acordo UE-Mercosul. Temos que avançar rapidamente com a criação da maior zona de comércio livre do mundo, com 700 milhões de consumidores, criando oportunidades para os nossos cidadãos e empresas", escreveu Luís Montenegro.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou hoje que a União Europeia (UE) e os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) chegaram a acordo político para aquele que será o maior acordo comercial do mundo.

Falando à imprensa a partir de Montevidéu, no Uruguai, onde se deslocou para uma reunião de líderes da UE e do Mercosul a propósito das negociações sobre esta parceria de comércio e investimento que servirá um mercado de 700 milhões de consumidores, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen vincou que "este acordo não é apenas uma oportunidade económica, é uma necessidade política".

A UE e Mercosul têm mantido contacto regular, o que permitiu hoje concluir as negociações políticas nomeadamente em questões como os compromissos ambientais, após um primeiro aval em 2019, que não teve seguimento.

