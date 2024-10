Esta posição foi transmitida por Luís Montenegro em resposta ao presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, na abertura do primeiro de dois dias de debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2025, na Assembleia da República.

Luís Montenegro aproveitou esta ocasião para também responder a uma anterior intervenção do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que apontara que no plano orçamental de médio prazo entregue pelo Governo PSD/CDS em Bruxelas o crescimento previsto de Portugal até 2028 é inferior ao que constava no programa eleitoral da Aliança Democrática (AD).

De acordo com o primeiro-ministro, o plano orçamental que enviado à Comissão Europeia "segue a metodologia atualmente vigente no âmbito da União Europeia e, por via disso, a taxa de crescimento da economia que está ali plasmada até 2028 é ao abrigo de políticas invariantes".

No entanto, "o Governo mantém intacta a sua intenção de atingir os 3% de taxa de crescimento económico e de fazer perdurar acima de 3%, de forma sólida e duradoura, o crescimento da nossa economia. Esse é um objetivo de resto que é da legislatura, não era o do primeiro ano", salientou o líder do executivo.

