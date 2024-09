"Na área de minas, existe muito interesse da Indonésia em trabalhar na produção de baterias, vamos ver e estudar essa possibilidade", afirmou Zacarias.

O ministro dos Recursos Minerais e Energia falava aos jornalistas no âmbito da sua participação, em representação do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no Segundo Fórum Indonésia-África, que decorre em Bali, naquele país asiático.

A parceria entre os dois países na produção de baterias será a concretização da cooperação bilateral na área mineira, dado o enorme potencial de grafite de que Moçambique dispõe, um minério que já é exportado para baterias usadas em veículos elétricos, prosseguiu Carlos Zacarias.

Zacarias avançou que também discutiu com as autoridades da Indonésia a possibilidade de uma parceria na produção de medicamentos, no quadro de esforços que os dois países iniciaram para a cooperação na área da saúde.

Os domínios das pescas, onde "a Indonésia tem uma indústria muito evoluída", e dos transportes também são de interesse nas relações bilaterais, prosseguiu Carlos Zacarias.

Zacarias adiantou que equipas técnicas dos dois países vão reunir-se brevemente para a definição dos termos dos acordos que serão assinados para o enquadramento da cooperação bilateral nos vários setores.

