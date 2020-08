De acordo com uma informação do Banco de Cabo Verde (BCV) consultada hoje pela Lusa, essas moratórias de seis meses ao pagamento do crédito (março a setembro), beneficiaram, até finais de junho, 2.128 entidades, "nomeadamente empresas de diversos ramos de atividade e dimensões, particulares e câmaras municipais".

Além desta medida, e através da anunciada Operação Monetária de Financiamento, o banco central "cedeu fundos" aos bancos comerciais no montante total de 2.556 milhões de escudos (23 milhões de euros), até 28 de julho, aumentando assim a liquidez dessas instituições.