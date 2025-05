"O nosso hospital já esta a mostrar-se pequeno, porque a taxa de ocupação das camas está acima de 100%. Daí que temos tido doentes nos corredores", afirmou Graciano Francisco, porta-voz do Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado, em conferência de imprensa.

De acordo com Graciano Francisco, a unidade acolhe mais de 900 pacientes, apesar de ter sido projetada para cerca de 500 camas. E acrescentou que só com a conclusão e entrega do futuro Hospital Geral de Nampula é que será possível descongestionar a atual unidade, que, além da província, recebe doentes de Cabo Delgado, Niassa e de parte da Zambézia.

"Com a conclusão do hospital que está em construção em Natikire, prevê-se que no segundo semestre do ano em curso entre em funcionamento, poderemos aliviar a situação de ocupação da nossa unidade de referência a nível da região norte", sublinhou.

As obras de construção do Hospital Geral de Nampula começaram em 2017 e a sua conclusão, após vários prazos falhados, chegou a estar prevista para abril último, que também não foi cumprido.

Desta vez, o executivo provincial atribuiu os atrasos ao fraco desempenho do empreiteiro inicial, explicando que a obra está agora a ser executada por uma nova empresa, com resultados já visíveis.

"De facto, tivemos demora na conclusão deste hospital devido ao desempenho do primeiro empreiteiro. Houve troca de empresa e, por isso, já estamos a ver resultados palpáveis. Se forem ao local, verão que a situação já não é como no ano passado. Prevemos que até ao final deste semestre, ou no início do próximo, a infraestrutura nos seja entregue para ser usada", garantiu Graciano Francisco.

AYF // JMC

Lusa/Fim