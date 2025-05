Ao todo, o Brasil produziu 811.150 unidades, entre automóveis, veículos comerciais leves, camiões e autocarros, nos primeiros quatro meses deste ano.

Somente em abril, a produção brasileira chegou a 228.240 veículos, quase 3% mais que no mesmo mês de 2024 e 20% superior ao número registado em março.

"Este é o melhor quadrimestre em seis anos", destacou Igor Calvet, o presidente da Anfavea, numa conferência de imprensa.

O forte ritmo de vendas no mercado brasileiro e, principalmente, o aumento das exportações foram os principais fatores para esse crescimento.

De acordo com o sindicato patronal das fabricantes de automóveis, o Brasil exportou 161,9 mil unidades de veículos entre janeiro e abril, total que indica um crescimento de 47,8% face ao ano anterior. A Argentina foi a que mais concorreu para este resultado.

Calvet explicou que algumas das medidas económicas desenvolvidas na Argentina pelo Governo de Javier Milei e a desvalorização da moeda brasileira face á moeda argentina ajudaram a estimular importações do país vizinho.

No mercado interno brasileiro, as vendas de veículos novos cresceram 6,7%, na comparação entre abril e março, mas caíram 5,5% face a abril do ano passado, segundo a Anfavea.

O total de vendas de veículos novos no Brasil nos primeiros quatro meses de 2025 foi de 760,4 mil unidades, mais 3,4% face ao mesmo período de 2024.

CYR // JMC

Lusa/Fim