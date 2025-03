Nos resultados enviados à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa também relatou um aumento anual de 29% no volume de negócios, para 777 mil milhões de yuan (mais de 99 mil milhões de euros).

O lucro líquido de 2024 é o mais elevado da história da empresa e ultrapassa as expectativas dos analistas, que não esperavam que fosse além dos 40 mil milhões de yuan.

A empresa referiu que as receitas provenientes dos automóveis e produtos relacionados ascenderam a cerca de 617,382 mil milhões de yuan (quase 79 mil milhões de euros), o que representa um aumento homólogo de 27,70%.

A BYD, que manteve o seu estatuto de líder no setor elétrico chinês no ano passado, referiu que em 2024 se tornou a primeira marca mundial de automóveis a atingir o marco de 10 milhões de veículos de energia nova fabricados.

Os veículos de energia nova englobam elétricos e híbridos.

No último trimestre do ano passado, a BYD destronou a norte-americana Tesla como a maior vendedora mundial de carros elétricos.

Nas últimas semanas, a empresa com sede no sul da China abalou o mercado ao revelar um sistema de carregamento ultrarrápido de veículos que pode fornecer uma carga completa aos seus veículos elétricos mais recentes num período de entre cinco e oito minutos, semelhante ao tempo necessário para encher um depósito de combustível.

O fundador e presidente do fabricante de automóveis, Wang Chuanfu, afirmou na apresentação dos resultados que a indústria automóvel chinesa demonstrou em 2024 a sua "vitalidade", apesar das "incertezas", e as marcas locais estão a "tirar partido do forte crescimento das novas energias, ganhando quota de mercado graças ao duplo impulso da tecnologia e da inteligência artificial".

A este respeito, a empresa disse que investiu aproximadamente 54,2 mil milhões de yuan (6,8 mil milhões de euros) em pesquisa e desenvolvimento em 2024, representando um aumento homólogo de 35,68%.

"A BYD tornou-se líder da indústria em todos os setores, desde baterias e eletrónica a veículos de nova energia, quebrando o domínio das marcas estrangeiras e transformando o panorama do mercado global", afirmou.

Olhando para 2025, Wang diz que a BYD vai aproveitar a "oportunidade histórica" para continuar a desenvolver-se e reforçar a sua independência, aumentando ainda mais a competitividade dos seus produtos.

"Vamos acelerar a expansão internacional do nosso negócio para ajudar a indústria automóvel chinesa a liderar a transformação global dos veículos de energia nova", afirmou.

Para além da sua presença na China, a BYD tem vindo a investir fortemente na América Latina desde há anos, onde começou recentemente a construir um complexo fabril no Brasil, estando também presente em mercados de mais de 50 países, incluindo Portugal.

