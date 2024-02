Num comunicado divulgado hoje, o BNP Paribas explicou que o seu resultado operacional, no entanto, caiu 10,6% para 12.564 MEuro.

Um dos elementos que explica esta queda é o aumento das despesas de gestão em 3,7%, até 30.956 MEuro, a uma taxa superior às receitas, de 1%.

No quarto trimestre, o resultado líquido caiu 50,1%, para 2.142 MEuro.

Entre outubro e dezembro, as despesas de gestão aumentaram a um ritmo ainda maior do que durante todo o ano (4,2%, para 7.471 MEuro), enquanto as receitas cresceram (0,1%, para 10.885 MEuro).

O BNP Paribas terminou o ano passado com um nível de solvabilidade de 13,2%, medido no rácio 'common equity Tier 1', o que significa uma queda de 20 pontos base desde o final do terceiro trimestre.

O conselho de administração irá propor na reunião a realizar no dia 14 de maio o pagamento de um dividendo de 4,60 euros, que corresponde a 50% do resultado distribuível.

SO // SB

Lusa/Fim