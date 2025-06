"Temos cerca de 25 mil novos casos de cancro [anualmente], a taxa de mortalidade continua relativamente alta(...) Estima-se que mortalidade chegue até aos 17 mil", disse Cesaltina Lorenzoni, chefe do Programa Nacional do Controlo do Cancro, durante um seminário multidisciplinar sobre a patologia, em Maputo.

Segundo a representante, uma das dificuldades que o país enfrenta atualmente para o diagnóstico e tratamento do cancro é a falta de profissionais de saúde especializados.

"Uma das questões de que nós nos ressentimos muito é a falta de pessoal médico formado para esta área. Há 10 anos, a área do cancro não era priorizada, nós tínhamos médicos formados em diferentes categorias (...) e não se focou muito na oncologia", explicou.

Cesaltina Lorenzoni reiterou que o setor da saúde está a desenhar um plano de formação de profissionais para o tratamento destas patologias.

"Estamos a fazer um plano de formação dos profissionais locais, estamos a mobilizar clínicos gerais e neste momento nós estamos a alocar estes clínicos em todas os hospitais gerais, centrais e provinciais (...), isso alivia não só a carga do Hospital Central de Maputo [o maior do país] mas também em termos de acesso dos serviços à população", afirmou.

Entre as patologias mais diagnosticadas, Cesaltina Lorenzoni aponta para o cancro do colo do útero, da mama e o Sarcoma de Caposse.

