Em comunicado, a empresa indicou que as receitas atingiram 47.446 milhões de dólares entre janeiro e junho, 4% mais do que no mesmo período do ano anterior.

No segundo trimestre, que é o mais seguido pelos investidores em Wall Street, a Johnson & Johnson aumentou as suas vendas em 3% para 24.020 milhões de dólares, mas o lucro caiu 23,3% para 4.814 milhões de dólares (4.698 milhões de euros).

O presidente executivo da multinacional, Joaquín Duato, considerou o segundo trimestre como "sólido" apesar dos "desafios macroeconómicos".

Após serem conhecidas as contas, as ações da empresa, que integram o seletivo índice Dow Jones na bolsa de Nova Iorque, subiam às 16:15 (hora de Lisboa) 0,27%.

