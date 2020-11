Em entrevista à agência Lusa, Jorge Spencer Lima disse que o Orçamento do Estado para 2021, apresentado há um mês pelo Governo, "é o possível" no quadro da pandemia, de um país como Cabo Verde, com todas as suas limitações.

O líder empresarial notou que o Governo prepara uma redução das despesas de funcionamento, o que considera ser uma "atitude correta", mas o mesmo não se pode dizer da diminuição dos investimentos.

"Porque o investimento vai ser cada vez mais necessário, porque de qualquer forma é o investimento que vai garantir os empregos existentes e vai trazer novos empregos", apontou.

O representante empresarial do Sotavento -- que abrange as ilhas do Maio, Santiago, Fogo e Brava - sublinhou que o investimento no país só é feito pelos setores públicos e privados, e constatou que antes da pandemia até havia uma "boa atuação", sobretudo na área do turismo, mas "tudo parou".

Por isso, insistiu que "o investimento público acaba por ser extremamente necessário", mesmo que isso implique o aumento da dívida pública.

Além do investimento público, Jorge Spencer Lima defendeu que o Governo tem de reforçar as medidas de apoio às empresas, já que as tomadas até agora "já se esgotaram" e há que encontrar outras soluções.

O empresário lembrou que recentemente foi realizado um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, sobre as empresas da construção civil, para encontrar soluções para o setor.

"Mas devemos começar a discutir setor por setor. Já começámos com a construção civil, devemos olhar para o setor da indústria, ainda que incipiente em Cabo Verde, mas existe", lembrou.

Jorge Spencer Lima referiu ainda que outro setor que movimenta muito emprego em Cabo Verde é o comércio, tendo pedido outras medidas de apoio às pequenas e médias empresas, que representam cerca de 90% do tecido empresarial cabo-verdiano.

"Se em termos de investimento não têm grande força, mas em termos de emprego têm muita força. Daí que temos de pensar nelas. O Governo já tomou algumas medidas nesse sentido, mas é preciso que essas medidas sejam acompanhadas de aspetos concretos", sugeriu ainda.

O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento disse que a regularização da situação das empresas perante o fisco é necessária, mas considerou que neste momento o Governo não pode pensar apenas em receitas, mas sim em encontrar soluções para a classe empresarial.

"É uma situação atípica e temos de encontrar soluções atípicas, que resolvam os problemas. Neste momento, é fundamental para Cabo Verde o reforço do tecido empresarial através do emprego de pessoas", terminou Spencer Lima.

A proposta de Orçamento do Estado para 2021 ascende a 77.896 milhões de escudos (706,4 milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 27,3 milhões de euros em relação ao Orçamento retificativo ainda em vigor, elaborado devido à crise provocada pela pandemia.

Depois de uma recessão histórica, entre 6,8% e 8,5% este ano, as previsões apontam para um crescimento económico no próximo ano de 4,5%, mas só se o país conseguir controlar a pandemia e se verificar um desconfinamento em todo o mundo.

Para o próximo ano económico, o Governo cabo-verdiano prevê ainda uma inflação de 1,2%, défice orçamental de 8,8, uma taxa de desemprego a reduzir de 19,2% para 17,2% e uma dívida pública de 145,9% do Produto Interno Bruto.

Cabo Verde vive uma crise económica provocada pela pandemia da covid-19, com o setor do turismo, que garante 25% do PIB, parado desde março, com perdas que podem chegar aos 70% este ano, mas perspetiva-se uma recuperação entre 22,5% e 35% em 2021.

RIPE // VM

Lusa/Fim