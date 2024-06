Segundo o Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) de maio de 2024, elaborado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano e consultado hoje pela Lusa, a variação homóloga situou-se em 30,16%, registando um acréscimo de 19,54 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior (maio de 2023).

Moxico (3,00%), Luanda (2,96%) e Benguela (2,51%) foram as províncias angolanas que registaram maior variação nos preços em maio, sendo que Huambo (1,26%), Lunda Norte (1,50%) e Cuanza Sul e Lunda Sul com 1,56% registaram menor variação.

A classe "transportes" foi a que registou o maior aumento mensal de preços, com uma variação de 11,23%. Destacam-se também os aumentos dos preços verificados nas classes: "saúde" com 3,23%, "vestuário e calçado" com 2,84% e "bens e serviços diversos" com 2,66%.

Em termos homólogos, a inflação em Luanda disparou para 41,58%, registando um acréscimo de 31,25 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior.

DYAS // JMC

Lusa/Fim