Indicador de Clima Económico moçambicano registava subida no início do ano - INE O Indicador de Clima Económico (ICE) de Moçambique consolidou em janeiro uma trajetória ascendente registada desde novembro de 2019, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), anteriores ao impacto da pandemia de covid-19.





O indicador fixou-se nos 97,4 pontos, subindo em relação aos 94,8 de dezembro.

O ano arrancou com uma "apreciação favorável das expectativas da procura, que mais uma vez suplantaram as apreciações negativas da perspetiva de emprego", nota o boletim do INE sobre o tema.