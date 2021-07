"A IDA concluiu que a Guiné-Bissau já pode aceder totalmente ao fundo de que lhe é alocado a partir de 01 de julho e até 30 de junho de 2022", refere, em comunicado, o ministério.

Segundo a nota, a avaliação surge na sequência da implementação das "Ações de Políticas e Desempenho, conduzidas pelo Governo da Guiné-Bissau, com base em evidências documentais apresentadas ao Banco Mundial".

Na segunda-feira, a nova representante do Banco Mundial na Guiné-Bissau, Anne-Lucie Lefebvre ,felicitou a Guiné-Bissau pela "boa performance em termos de desembolsos no âmbito dos projetos do Banco Mundial no último ano fiscal".

"Este ano a performance da Guiné-Bissau em termos de desembolsos foi de 21,6%, que é acima do objetivo do Banco Mundial para a região África, que é de 20%", disse.

No passado, salientou, a "Guiné-Bissau tinha uma média de desembolso de cerca de 15 a 17%, portanto, é um dos melhores anos para o portfólio do Banco Mundial" na Guiné-Bissau.

Segundo o Banco Mundial, a IDA é uma das "maiores e mais eficazes plataformas para combater a pobreza extrema nos países mais pobres do mundo", permitindo que os países se financiem, através de empréstimos de longo prazo e sem juros, para executar programas de desenvolvimento económico.

