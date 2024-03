"Iniciaremos já no mês de abril intervenções integradas no plano de melhoria e modernização dos aeroportos do Sal, Praia, São Vicente e aeródromo do Maio", anunciou num comunicado citado pela agência de informação cabo-verdiana Inforpress, em que apela à tolerância e compreensão face a eventuais incómodos.

Os trabalhos serão faseados e visam melhorias dos serviços prestados nos aeroportos e desenvolvimento de novas rotas.

A ilha do Sal concentra a maioria do turismo de Cabo Verde e dos voos internacionais que passam pelo arquipélago, seguindo-se o aeroporto da capital, Praia (ilha de Santiago), e o da segunda maior cidade do país, Mindelo (ilha de São Vicente).

O aeródromo da ilha do Maio não recebe voos internacionais e é o menos movimentado do país.

O movimento internacional de passageiros bateu novo recorde nos aeroportos de Cabo Verde, em 2023, com mais de dois milhões de passagens (chegadas e partidas), segundo dados da Agência de Aviação Civil (AAC).

A Lusa tentou obter mais detalhes sobre as intervenções junto da Cabo Verde Airports, mas não obteve respostas.

O Governo cabo-verdiano concessionou no último ano o serviço público aeroportuário à empresa de direito cabo-verdiano do grupo Vinci.

O objetivo é "expandir e modernizar" os quatro aeroportos internacionais e três aeródromos do país com um plano de investimentos a 40 anos.

